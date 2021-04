A cura della Redazione

Altri due positivi al Covid-19 nel gruppo squadra della Turris.

Salgono così a 7 i casi tra i calciatori registrati negli ultimi giorni.

"La società ed il proprio staff sanitario hanno tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, provvedendo - in via precauzionale - all’isolamento di altri tesserati con sintomi in attesa del nuovo ciclo di tamponi programmato per la mattinata di domani, giornata della gara Turris-Ternana - si legge in una nota del club di Torre del Greco -. Lo staff tecnico resta, al momento, impossibilitato a diramare l’elenco dei convocati per il suddetto impegno di campionato".