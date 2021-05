A cura della Redazione

La Fiamma Torrese ai playoff per la promozione in Serie A2.

Le ragazze del volley guidate da Adelaide Salerno affronteranno al Pala Pittoni, sabato 15 maggio, l’Accademia Sant’Anna Messina.

«Siamo estremamente felici che una compagine di Torre Annunziata possa ambire ud un traguardo così prestigioso – affermano il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore allo Sport Vincenzo Caputo -. Traguardo che assume connotazioni ancora più importanti se si considera quanto sia diventato complicato fare sport a causa della pandemia.

Alle ragazze, guidate con competenza, passione ed impegno dal coach Salerno, al patron Giovanni Longobardi e a tutto lo staff, vanno i complimenti dell’Amministrazione Comunale ed un grosso in bocca al lupo per l’avventura in post-season, con l’augurio che la Fiamma possa conquistare la promozione in A2».