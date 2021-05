A cura di Domenico De Vito

Immobile nella storia della Lazio: 150 gol, 20 in Serie A per quattro stagioni diverse.

Ciro Immobile ancora decisivo, la Lazio vince di nuovo all'ultimo respiro. Una dolce consuetudine per Simone Inzaghi, che conquista tre punti importanti, che tengono vivo il sogno Champions.

L'oplontino è diventato così l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ben quattro stagioni diverse con la Lazio in Serie A. Immobile arriva a quota 150 gol con la Lazio in tutte le competizioni: dal suo esordio con i biancocelesti (2016/17) solo Lewandowski, Messi, Ronaldo, Kane e Mbappe hanno fatto meglio tra chi milita nei top-5 campionati.