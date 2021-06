A cura della Redazione

Inmerito agli spiacevoli fatti accaduti prima, durante e dopo la la partita giocata ieri mercoledi 9 giugno alle ore 16:00 allo Sporting Club contro il Nola, L’U.S.Savoia 1908 ci tiene ha diramato il seguente comunicato:

"Al termine della gara, alcuni dirigenti e calciatori non convocati, ma regolarmente inseriti nell’elenco di 40 persone previsto dalle disposizioni vigenti e consegnato prima della gara alle Forze dell'ordine presenti sul posto, sono stati aggrediti sia verbalmente che fisicamente da un gruppo di tifosi di casa, che secondo regolamento LND, non avrebbero potuto neanche assistere alla gara, essendo quest’ultima a porte chiuse.

L’aggressione verbale e non, è proseguita anche ai danni del nostro Consulente sportivo pro tempore Emanuele Righi, ostacolato nell’ingresso della sua autovettura prima di lasciare lo Sporting Club di Nola. La società è estremamente dispiaciuta per quanto accaduto, per l’accoglienza ricevuta e le aggressioni subite, non solo perché prive di qualunque fondamento, ma soprattutto non congrue all’esemplare trattamento riservato all’SS Nola 1925 nella gara di andata all’Alfredo Giraud. Il club sottolinea inoltre che tutelerà i suoi tesserati e suoi diritti in ogni sede".