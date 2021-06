A cura della Redazione

Continua la polemica tra la Fiamma Torrese e il comune di Torre Annunziata.

Come è risaputo, la società di volley ha stipulato una convenzione con il comune oplontino per l’utilizzo del PalaPittoni fino al 30 giugno di quest’anno. Accordo a cui l’Ente di via Provinciale Schiti è venuto meno (una clausola inserita all’interno della convenzione glielo consente) per permettere, negli ultimi giorni di questo mese, lo svolgimento nel Palazzetto della prova orale del concorso per l'assunzione di operatori ecologici, addetti alle pulizie degli uffici e autisti presso la società Prima Vera.

La società lamenta un ritardo da parte del Comune nella comunicazione, il che pone grossi problemi alle squadre delle varie categorie per il prosieguo dei campionati.

Ieri pomeriggio un incontro nella sede comunale tra una rappresentenza della società e il sindaco Vincenzo Ascione. Vista l’impossibilità oggettiva di far slittare la prova orale del concorso, la soiluzione potrebbe venire dall'utilizzo da parte delle atlete della Fiamma Torrese di un'altra struttura sportiva del territorio (la palestra dell’Istituto d’Arte “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata?).