Si avvicina l'ora della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Alle ore 21 fischio d'inizio a Wembley (Londra). Arbitra l'olandese Kuipers.

L'Italia dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione iniziale che ha affrontato la Spagna: Donnarumma in porta, difesa con Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo ed Emerson Palmieri, a centeocampo Verratti, Barella e Jorginho, in attacco Chiesa, Insigne e la punta centrale Immobile, centravanti di Torre Annunziata.

Ed è la prima volta nella storia degli Europei che un calciatore oplontino partecipa ad una finale di una competizione di tale prestigio.

Ciro dovrà dare in campo quello che finora non è riuscito ad esprimere, nonostante i 2 gol finora realizzati. Tutto il popolo torrese stasera tiferà per lui e per la Nazionale italiana, sperando in una prova all'altezza delle sue giornate migliori.