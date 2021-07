A cura della Redazione

Debutto vincente di Irma Testa alle Olimpiadi di Tokyo 2020: sconfitta per 4 a 1 l'avversaria russa Liudmila Vorontsova, che l'atleta italiana aveva già incontrato e battuto in un precedente incontro a Parigi.

Subito battaglia tra le due, nessuna molla il centro del ring e soprattutto nessuna delle due vuole lasciare l’iniziativa all’altra.

Nel primo round Vorontsova è stata aggressiva, ma un occhio attento poteva osservare come Testa fosse pronta a trovare ogni contromisura, soprattutto nella prima metà. Una buona seconda metà non è bastata alla russa per risalire. Nel secondo round continua questa capacità dell’azzurra di dare fondo alle sue capacità di pugile completa. E nella terza è tutto lavoro di gestione.

La campionessa di Torre Annunziata, quidi, si è qualificata agli ottavi di finale categoria 57 kg.

LE DECISIONI DEGLI ARBITRI:

Quattro 30-27 e un 28-29 del quinto giudice, quello della Mongolia.