A cura della Redazione

Certamente non può fare mai notizia, inparagonabile ad una medaglia olimpica, ma la qualificazione di entrambe le squadre alla finale nazionale di prove multiple, è un grandissimo risultato.

Al termine ultimo per l'acquisizione dei punteggi l'Atletico Agropoli, sodalizio in cui sono confluiti i talenti di Torre Annunziata, si piazza al 3° posto con gli allievi, in virtù dei 5.924 punti di Ruben Del Pezzo, i 4.864 di Giovanni Sorrentino e i 4.465 di Emanuele Gallo.

Per le allieve, le gare di Agropoli del 29 e 30 luglio, costituivano l'ultima spiaggia per staccare il pass nazionale, con una posizione da recuperare per entrare fra le prime 8 società d'Italia, grande prova con un recupero di oltre 750 punti che valgono il 6°posto. Sugli scudi Rosanna Sicignano (3.856 punti nell'eptathlon), Annamaria Parisi (3.580) e Serena D' Avino (3.562). Un significativo apporto è arrivato dai tre studenti del Liceo Sportivo Pitagora, Giovanni Sorrentino e Francesco Aurilio fra gli allievi e Serena D'anino fra le allieve. Le due squadre, cui si aggregano Luca Palmieri (4.284) e Beatrice Avino (3.264), saranno impegnati ad ottobre ad Abano Terme con le migliori formazioni giovanili italiane.