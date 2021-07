A cura della Redazione

Irma Testa si ferma ad un passo dalla finale.

Nell'incontro disputato oggi con la pugile filippina Nesthy Petecio l'atleta di Torre Annunziata non è riuscita ad avere la meglio come nei match precedenti.

Dopo essersi sbarazzata della russa Liudmila Vorontsova, dell'irlandese Walsh (5 a 0) e della canadese Caroline Veyre (5 a 0), la pugile italiana è stata battuta in semifinale 4-1 dalla filippina Nesthy Petecio, dopo essersi aggiudicata il primo dei tre round.

Irma Testa era già entrata, in ogni caso, nella storia del pugilato italiano femminile in quanto, classificandosi per le semifinali, aveva di fatto già conquistato la medaglia di bronzo..

Per la pugile oplontina svanisce un sogno, ma le sue gesta rimarrano per sempre scolpite nella storia della boxe italiana.

Verdetto dei giudici:

29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 28-29.