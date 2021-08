A cura di Domenico De Vito

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dal Brescia Calcio BSFC a titolo temporaneo con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Alfredo Donnarumma.

L’attaccante di Torre Annunziata, classe ’90, si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2024.

Al suo attivo ci sono 40 gol in Serie C, tra Gubbio, Como e Teramo e 74 in Serie B tra Cittadella, Salernitana, Empoli e Brescia e 7 in Serie A, sempre con la maglia delle Rondinelle. Lo score è completato da una rete nei play out di Serie B e da 4 gol in Coppa Italia.