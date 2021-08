A cura della Redazione

La S.S. Turris Calcio rende note le modalità di accesso allo stadio “Liguori” per pubblico in occasione della gara contro il Latina Calcio valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Lega Pro 2021-22, in programma domenica 22 agosto (ore 20).

Resta inteso che, in ottemperanza al Decreto Legge 105/2021, l'ingresso è subordinato al possesso della “Certificazione verde Covid-19”, fatte salve le deroghe di legge.

INDICAZIONI PER IL PUBBLICO

L'evento sarà aperto agli spettatori nei limiti di capienza vigenti per gli impianti sportivi all'aperto, con accesso del pubblico di casa al solo settore “Tribuna Strino” (con obbligo di affluire da via Cimaglia) e degli ospiti al settore “Distinti” (accesso da viale Ungheria). Come già comunicato, previsto un biglietto unico d'ingresso al prezzo di euro 15, ridotto ad euro 10 - nel solo settore tribuna - in favore di coloro che esibiranno la ricevuta di prenotazione dell'abbonamento 2021-22 alle gare interne di campionato della Turris. Escluse dalla vendita le postazioni della “Tribuna centrale Vip”, fruibili - su invito della società - esclusivamente dai possessori dei pass 2021-2022 d i “Tribuna Vip Gold” e “Tribuna Vip Silver”.

Per il pubblico di casa, la prevendita per la gara di Coppa Italia sarà aperta, presso i botteghini del “Liguori” (lato “Distinti”), nelle seguenti giornate e fasce orarie:

- sabato 21 agosto dalle ore 17 alle 20;

- domenica 22 agosto dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 (termine tassativo per la vendita di biglietti al pubblico).

Resta confermato che le ulteriori finestre già comunicate in sede di lancio della campagna abbonamenti (venerdì 20 agosto dalle ore 17 alle 19 e sabato 21 agosto dalle ore 10 alle 12) resteranno valide per la sottoscrizione delle tessere stagionali.

I sostenitori della squadra ospite potranno, invece, acquistare il titolo d'ingresso esclusivamente attraverso il circuito telematico Go2 (www.go2.it) arrivando allo stadio già muniti di biglietto.

In applicazione del rinnovato Protocollo federale per la gestione delle gare alla presenza di pubblico, considerato l'obbligo di pre-assegnazione dei posti a sedere, non potranno essere concessi ingressi a titolo gratuito (nemmeno per under 12) al di fuori degli accrediti-stampa, degli omaggi-sponsor e degli “Inviti-fidelity Turris” riservati, come detto, ai titolari di pass “Tribuna Vip Gold” e “Tribuna Vip Silver”.