Si sono svolti questa mattina i test atletici presso lo stadio comunale Giraud di Torre Annunziuata.

Presenti il presidente della sezione AIA oplontina, Stefano Pagano, insieme al consiglio direttivo; l’arbitro internazionale Marco Guida, punto di riferimento per le nuove leve arbitrali; l’ex assistente di serie A Raffaele Russo; il dirigente allo Sport del comune di Torre Annunziata Nicola Anaclerio e gli assessori a Sport e Politiche Sociali, Antonino Muto e Luigi Cirillo, in rappresentanza del sindaco Vincenzo Ascione.. Sul posto anche un'ambulanza del 118 della Misericordia con l'operatore volontario Vincenzo Raiola, già assistente di linea di serie A.