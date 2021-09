A cura della Redazione

Spalletti cambia poco: Politano per Lozano dovrebbe essere l'unico cambio in vista rispetto alla partita contro la Samp.

Mazzarri sperimenta un nuovo modulo e ha ancora da sciogliere due ballottaggi, mentre Strootman è pronto a tornare dal 1'Il Napoli accoglie il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri per l'ultima partita di questa domenica di Serie A.

I padroni di casa andranno alla ricerca della sesta vittoria consecutiva in campionato per proseguire il grande debutto, mentre il nuovo Cagliari di Mazzarri viene dalla sconfitta interna contro l'Empoli. Calcio d'inizio al 'Maradona' alle 20:45.

Napoli: un solo cambio in vista rispetto alla Samp

Cambia poco Spalletti rispetto all'undici di partenza che ha battuto la Sampdoria a Marassi. Lo schieramento è il solito 4-2-3-1 pronto ad alternarsi al 4-3-3 in corso di partite. L'unico cambio è relativo alla corsia di destra del reparto offensivo, con Politano che prenderà il posto di Hirving Lozano. Gli altri sono tutti intoccabili, almeno per ora. Rientra anche Dries Mertens, ma partirà dalla panchina.

Napoli (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

Cagliari: due ballottaggi per Mazzarri

L'allenatore del Cagliari cambia e lo fa partendo dal modulo. I sardi si potrebbero schierare con il 4-4-2 anche se in settimana è stato provato anche il 4-5-1. I due ballottaggi sono tra Caceres e Zappa, con l'uruguaiano in vantaggio, e in attacco tra Pavoletti e Keita Baldé. Al momento parte avvantaggiato Pavoletti. A centrocampo si dovrebbe rivedere Strootman dal 1'.

Cagliari (4-4-2) probabile formazione: Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All.: Mazzarri.