A cura della Redazione

Prende sempre più forma la nuova Vesuvio Oplonti Volley, squadra che quest’anno milita nel campionato di Serie C Femminile.

Particolare soddisfazione da parte di coach Luciano Della Volpe per come sta procedendo la preparazione precampionato in vista dell’esordio esterno di sabato prossimo contro la GLS Salerno Guiscards, una delle dirette antagoniste per la vittoria del campionato.

Interessante, in chiave preparazione, il test di venerdì scorso a margine dell’allenamento congiunto tra la Oplonti Volley e la Sales Volley di Gragnano. Le ragazze oplontine si sono imposte per 4-0 ma, al di là del risultato, il test ha offerto notevoli spunti al tecnico Della Volpe, il quale ha avuto modo di provare nuovi schemi e soprattutto di testare tutte le atlete in vista dell’esordio in campionato.

Ovviamente il capitano Elena Drozina, valore aggiunto per le oplontine, resta una certezza ma anche quelle che non dovrebbero scendere in campo dal primo minuto hanno dimostrato di essere al pari delle titolari. Insomma, mister Della Volpe avrà soltanto l’imbarazzo della scelta per decidere il sestetto da mandare di volta in volta in campo.

Ma la cosa più importante, emersa nel corso della preparazione, è che il gruppo è coeso. C’è entusiasmo, serenità e voglia di fare bene, componenti fondamentali per arrivare molto lontano. Di ciò ne è convito anche lo stesso coach: «Sono sicuramente soddisfatto della prestazione delle ragazze - afferma -. Il nostro avvicinamento alla prima di campionato prosegue come da programma. Ho visto concentrazione ed attenzione da parte di tutte. Da domani - conclude - inizieremo a preparare la gara di sabato prossimo, che sicuramente non sarà una passeggiata».