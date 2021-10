A cura della Redazione

Savoia, continua l’operazione di rafforzamento della rosa guidata da Mister Carannante. I direttori Ferraro e Palumbo hanno regalato altri due rinforzi al tecnico oplontino: Francesco Esposito e Michele Borriello.

Esposito, eclettico attaccante classe 1997, che può giostrare sia da esterno che da punta centrale proviene dalla Mariglianese. Il centravanti si è così espresso nel suo primo giorno da oplontino: “Ruolo? Mi metto a disposizione del Mister, sarà lui a dirmi dove giocare. Ho tanta voglia di far bene, in passato non sono mai sceso di categoria ma per il Savoia questo ed altro. Esordio? Speriamo di vincere e continuare a scalare questa montagna. Siamo partiti in ritardo, ma tutto è possibile”.

L’esterno offensivo del 1999, ex Turris e Sora, Michele Borriello ha dichiarato: “Stare qui al Savoia è fantastico sia per la piazza che per i tifosi. Siamo una buona squadra, allenata da un grande allenatore, e speriamo di fare bene. Che giocatore sono? Un esterno d’attacco, il mio obiettivo è fare gol e spero di farne di decisivi. Voglio fare bene qui a Torre Annunziata”.