Il Savoia cerca e trova la terza vittoria di fila tra gli applausi del pubblico al Giraud.

A Torre Annunziata, i bianchi si impongono 2-0 sul l'Ercolanese nella 6a giornata del campionato di Eccellenza.

Mister Carannante schiera i suoi con il consueto 4-3-3: Landi; Pisani, Esperimento, Rega, Spavone; Liberti, Conti, Marzullo; De Stefano, Trimarco e Orefice. L’Ercolanese risponde con: Capece, Lucignano, Di Costanzo, Molisso, Capogrosso, Menna, Sorrentino, Castellano, Orefice, Mirante e Basso. Al sesto prima occasione per gli oplontini: Rega gioca in verticale per Orefice, Trimarco tira e la difesa degli ospiti devia in angolo. Dopo 120 secondi grande azione in dribbling di De Stefano, Marzullo s’inventa un tiro dalla distanza che finisce fuori. Minuto 19, eccezionale tiro a giro di Liberti e miracolo di Capece a togliere la palla dall’incrocio. Al 36esimo ci prova Pisani, tra i migliori in campo, dalla trequarti ed il portiere dell’Ercolanese compie un’altra grande parata. Al 40’ De Stefano sblocca il risultato con uno splendido pallonetto: 1-0 al Giraud! Orefice raddoppia con una rovesciata spettacolare e scatena il tifo sugli spalti. Si va all’intervallo sul 2-0.

Nella seconda frazione il gioco è meno divertente. Occasione Ercolanese al numero 9. Punizione di Basso su cui Landi vola e devia in angolo. Mister Carannante inizia la girandola di cambi ed il Savoia gestisce la gara: doppia sostituzione con Esposito e Scarpa che prendono il posto di Trimarco e Marzullo. Le chance migliori del secondo tempo capitano sui piedi di Esposito e De Rosa nel cuore dell’area. Game over al Giraud, comanda il Savoia!