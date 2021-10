A cura della Redazione

Tempo di prime amichevoli in casa Centro Basket Torre Annunziata in attesa dell’inizio del campionato che avverrà a metà novembre.

Sabato l’under 19 capitanata da Tony Balzano e Francesco Gargiulo sarà ospite dello Scafati Basket per saggiare un po’ il terreno e il ritorno ad una gara di basket dopo parecchi mesi di inattività. La voglia di ben figurare è tanta, così come la curiosità di veder di nuovo in campo “i verdoni” determinati e capaci come sempre di dare il massimo.

Continuano gli allenamenti per i bambini del Centro Avviamento Minibasket (info 3355429721) nelle palestre della scuola media Pascoli di via Tagliamonte ed anche per loro a breve ci saranno le prime partite. Entusiasmo e gioia, dopo momenti bui, si stanno stampando nei volti dei lupacchiotti che dispensano giorno dopo giorno sorrisi e spensieratezza. Ottima la prova di Alessio Izzo (20 punti) in forza alla Pallacanestro Angri (C Gold) nella vittoria di domenica contro Caserta , il ventenne biancoverde, top scorer dell’incontro firma anche un invidiabile record di 12 su 12 ai tiri liberi.

Volge al termine un mese di ottobre che ha visto rinascere il CBTA ponendolo come sempre al centro del proprio progetto i giovanissimi, che sono davvero la forza e la speranza del domani.