A cura della Redazione

Domenica a Pozzuoli si disputerà l'incontro di calcio tra Puteolana e Savoia.

Mister Carannante si è espresso alla vigilia della partita “Abbiamo lavorato tanto e cercato di recuperare gli acciaccati. La squadra è consapevole di essere sulla giusta strada, così come sappiamo che andremo a giocare sul campo della super favorita per la vittoria finale. Noi dobbiamo fare il nostro cammino, sono convinto che sarà una bellissima partita. In partite come questa conta l’approccio alla gara e la consapevolezza di ciò che si sta facendo. È una partita di categoria superiore, una di quelle a cui, sia allenatori che calciatori, fa piacere prenderne parte”.

Intanto il mister ha diramato la lista dei calciatori che avrà a disposizione domani per il big match:

Portieri: Landi, Merola e Salvato.

Difensori: Alfano, Annunziata, Conti, Esperimento, Rega, Russo C. e Spavone.

Centrocampisti: De Rosa, Liberti, Marzullo, Pisani, Santoro e Scarpa.

Attaccanti: Borriello, De Stefano, Esposito, Orefice, Passariello, Russo R. e Trimarco.