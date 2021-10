A cura della Redazione

Bellissima mattinata trascorsa in quel di Boscoreale da parte dei mini atleti del Centro Basket Torre Annunziata.

ieri mattina nel Palazzetto dello sport di via Panoramica si sono sfidati i lupacchiotti biancoverdi guidati dagli istruttori Luca La Rocca e Francesco Gargiulo ed i pari età della città della lacryma christi. Emozione e divertimento nei volti dei bambini contenti di poter inseguire nuovamente la palla a spicchi su un campo da basket.

Uscita nel pomeriggio anche per la formazione under 19 in quel di Scafati che sta cercando di trovare la condizione migliore in vista dell'inizio del campionato. Inizia così il mese di novembre che vedrà il CBTA impegnato in numerose partite intensificando gli allenamenti per farsi trovare preparati.