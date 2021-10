A cura della Redazione

L’Oplonti Volley vola. Tre partite 9 punti, nove set vinti su nove, nemmeno uno perso. Ancora un 3-0 (10-25, 22-25, 19-25) per le ragazze di coach Luciano Della Volpe, questa volta nella difficile trasferta contro la Molinari Napoli. Di fronte, infatti, le oplontine hanno trovato una squadra giovane ma molto motivata in quanto affrontava gli ex Della Volpe e il capitano delle Tigers Elena Drozina.

Ma alla fine è venuta fuori tutta la qualità tecnica dell’Oplonti Volley che vale la vittoria e il primato nel Campionato di Serie C Femminile Girone A, anche se in concomitanza con la Polisportiva Matese e con il San Giorgio Volley a 6 punti (ma con una gara in meno).

Per quanto riguarda la gara di Cercola, tiratissima la prima parte del primo set con le padrone di casa che sono passate anche in vantaggio (4-3). Poi la volata delle oplontine. Sulla battuta Resia Esposito, che è riuscita a mettere a segno una serie di colpi fino al 4-12.

Sul 5-17 il tecnico della Molinari chiama il primo break della gara ma la musica non cambia: le oplontine vanno spedite verso la vittoria del primo set. Degno di nota il 6-21 messo a segno dalla Foniciello con una sua schiacciata di sinistro micidiale. La Molinari tenta di recuperare (10-23) ma la squadra ospite piazza un paio di colpi che valgono il momentaneo 0-1.

Siamo al secondo set. Tiratissimo. Parte subito in quinta l’Oplonti Volley (0-4), ma arriva una timida reazione della Molinari (2-8). Continui cambi di palla fino al 5-10. Le Tigers provano poi ad allungare (5-13) ma le atlete di casa tengono il passo (14-19) e accorciano fino al 22-24. Emozionante il finale del secondo set, poi la schiacciata vincente di Eleonora Sorrentino che fissa il risultato sullo 0-2.

Molto combattuto anche il terzo set. Questa volta sono le ragazze della Molinari a condurre il gioco (3-1, 4-2). Continui cambi di palla (8-8) poi le oplontine provano ad andare via (10-15). Ma la Molinari non si arrende e riduce lo svantaggio (14-16). Poi una serie di colpi vincenti dell’Oplonti Volley, prima con Rendina, poi con Foniciello e ancora con Brunella e Resia Esposito (15-20), spianano la strada alle Tigers per la vittoria del terzo set. Ma non è ancora finita perché la Molinari non ci sta a perdere e tiene fino al 19-23. Infine, due colpi vincenti dell’Oplonti Volley che valgono tre punti e primato in classifica.

LE DICHIARAZIONI

Il capitano dell’Oplonti Volley Elena Drozina: «Una partita un po’ diversa dal solito, soprattutto per me e Luciano, siamo ritornati in questa palestra dove abbiamo vinto di tutto, abbiamo dato il massimo che potevamo dare e quindi è stata un’emozione pazzesca. Poi ritrovare tutte le ragazzine che abbiamo allenato è stato bellissimo».

Ragazzine che non si sono arrese facilmente…

«Assolutamente no. Comunque sono ragazzine e non mollano mai, giocano su ogni punto. Per quanto riguarda l’Oplonti Volley, non era facile disputare questo tipo di gara in trasferta ma siamo riuscite a mantenere alta la concentrazione fino alla fine e a chiudere l’incontro sul 3-0».

Quali obiettivi per le Tigers?

«Il nostro obiettivo primario è quello di dare la mentalità vincente anche all’Oplonti Volley e continuare con queste vittorie. Anche perché abbiamo trovato davvero una società organizzatissima che merita il salto di categoria, ma anche di più, e il nostro impegno sarà massimo per arrivare a questo. Ci sono dirigenti che ci mettono a disposizione tutto, perfino la friggitrice ad aria… Grande Tina. E la risposta della squadra c’è: 3 partite 9 punti ma in realtà stiamo già pensando all’incontro casalingo di sabato prossimo contro Volley World».

Il Presidente dell’Oplonti Volley Angelo Cirillo: «L’Oplonti Volley c’è. Quello che conta è il risultato, la nostra terza vittoria consecutiva. Dobbiamo continuare a lavorare e anche se stasera non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, credo che possa essere considerato come uno step di crescita per farci capire che ogni partita va affrontata e approcciata nel modo corretto».

Una squadra molto giovane, la Molinari, che però ha dato del filo da torcere alle oplontine…

«Assolutamente sì. Dall’altra parte della rete c’erano delle ragazze molto motivate, delle ragazze che sicuramente diventeranno delle buone atlete. Dal nostro canto, abbiamo giocato sotto tono, ma l’importante era il risultato noi abbiamo vinto 3-0, va bene così».