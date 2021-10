A cura della Redazione

Allo Stadio D. Conte di Pozzuoli va in scesa il big match Puteolana-Savoia.

Mister Carannante schiera il consueto 4-3-3: Landi; Pisani, Esperimento, Rega, Spavone; Liberti, Conti, Scarpa; De Stefano, Trimarco e Orefice. Marra risponde con il 4-3-1-2: Maiellaro; Balzano, Petrarca, Amelio, Sica; Di Lorenzo, Marigliano, Fontanarosa; De Simone; Grezio e Guarracino.

Sono i padroni di casa a tenere il pallino del gioco, mentre gli oplontini attendono e fanno densità nella propria metà campo. La Puteolana si rende pericolosa con De Simone che, a due passi dalla porta, calcia fuori. Il gol dei granata arriva alla mezz’ora: Grezio si allarga e crossa in area per Guarracino, che sigla la rete del vantaggio di testa.

All’intervallo Mister Carannante ricorre al doppio cambio: dentro De Rosa ed Esposito, fuori De Stefano ed Orefice. Al 14’ colpo di testa di Rega su calcio d’angolo battuto da Scarpa, è l’occasione migliore del secondo tempo oplontino. Il 4-3-1-2 consente ai Bianchi di coprire meglio, giocando uomo contro uomo ma non succede nient’altro di eclatante. Eccezion fatta per la chance sprecata da Guarracino, lanciato in area contro Landi. Entrano anche Marzullo, Raffaele Russo e Borriello: il Savoia passa, di nuovo, al 4-3-3 ma non spaventa Maiellaro. Allo Stadio Conte finisce 1-0 per i padroni di casa.

LE DICHIARAZIONI:

Mister Carannante ha parlato così al termine di Puteolana-Savoia: “Siamo consapevoli che la Puteolana fosse una grandissima squadra, allestita per vincere. Però c’è rammarico e delusione: c’era un fallo su Pisani ed un fuorigioco sul loro gol, poi ovviamente voglio rivederle le immagini. Poi c’è stato l’episodio del fallo di mano di Fontanarosa in area, su cui l’arbitro non ha dato nè rigore nè calcio d’angolo. Queste situazioni qui fanno arrabbiare. Le abbiamo provate tutte tatticamente per cercare di rompere la loro linea. Il rammarico è che ci siano state pochissime occasioni da gol da entrambi i lati. Abbiamo tenuto abbastanza bene il campo, nonostante ci trovassimo di fronte un avversario importante”.

Il Ds Palumbo, invece, ha dichiarato: “È stata una gara maschia, giocata sugli episodi. In occasione del gol c’è stato un fallo a nostro favore non sanzionato, ma può capitare. Poi nel secondo tempo si è vista un’altra partita ma non siamo riusciti a pareggiare. Se ce la siamo giocati fino al 95esimi, contro la squadra che dovrebbe primeggiare in questo campionato, allora significa che ci siamo”.