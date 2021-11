A cura della Redazione

Dopo quasi due anni di assenza di gare per la pandemia, sabato 30 ottobre presso il Palaveliero di San Giorgio a Cremano, si è tenuto il Campionato interregionale di Taekwondo della FITA (Federazione Italiana Taekwondo) che ha visto impegnati gli atleti nel combattimento e nelle forme (tecniche a vuoto di combattimento su avversari immaginari).

Il Team del maestro Luca Cirillo ha presentato due allievi nella gara di combattimento: Donato Arcella e Vincenzo Vanacore.

A brillare è stato Donato Arcella, che, dopo aver vinto tre incontri, ha conquistato la famigerata e ambita medaglia d’oro nella categoria cinture nere senior -63kg, mentre Vincenzo Vanacore, alla sua prima esperienza, ha conquistato nelle cinture gialle un’ottima medaglia d’argento.

Una grande soddisfazione dopo un periodo di inattività sportiva causata dal Covid-19 e dalla prolungata chiusura della palestra di via Caravelli per motivi “tecnici”, che ha costretto gli allievi ad allenarsi per strada, con grande forza di volontà e sacrificio.

Il maestro Luca ringrazia il consigliere comunale Marcello Vitiello, la neo dirigente scolastica dell’Alfieri Annamaria Papa, il consigliere comunale Francesco Nella che negli ultimi giorni ha contribuito affinché le autorizzazioni arrivassero al più presto e i dirigenti dell’ufficio Sport.

Occhi puntati adesso su Arcella che il 20 e 21 novembre disputerà a Busto Arsizio i Campionati italiani.