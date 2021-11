A cura della Redazione

Mattina all’insegna del divertimento quella trascorsa dai mini atleti del Centro Basket Torre Annunziata nella tendostruttura di Castellammare di Stabia.

Sabato scorso i bambini, allenati da Francesco Gargiulo, hanno dato vita a delle mini partite con i pari età stabiesi divertendosi con la spensieratezza che solo i bambini possono avere. Sublime il terzo tempo organizzato dagli amici del Basket Team Stabia che hanno deliziato i presenti con dei meravigliosi dolcini. Prossimo impegno, settimana prossima in quel di Sant’Antonio Abate.

Uscito il calendario under 19 con il CBTA impegnato contro il temibile Napoli Basket martedì 30 novembre nel polifunzionale di via Adriano, vedremo se dopo tanti mesi di inattività i ragazzi di coach La Rocca sapranno ottenere i medesimi risultati. Buona la prova sia di Alessio Izzo (2001) che ha contribuito, andando in doppia cifra, al successo dell’Angri contro Benevento (serie C Gold), così come ottima la prestazione di Renato Quartuccio (foto) che con i suoi 14 punti ha portato alla vittoria il Basket San Miniato contro Livorno, conquistando il primato in classifica nel campionato di serie B.