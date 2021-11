A cura della Redazione

Prime uscite stagionali, finalmente, per i giovani atleti del Basketorre. Grande emozione per giocatori, tecnici, dirigenti e genitori nel poter di nuovo assistere a delle partite dopo quasi un anno e mezzo e tantissima curiosità nel poter valutare i risultati del primo mese di lavoro.

L’Under 16 di coach Passeggia, dopo le buone sensazioni ricevute con la prima amichevole a Boscoreale, ha ospitato i coetanei del Tresana Volla: pur essendo ancora non al meglio della condizione fisica, gli oplontini hanno senz’altro confermato di essere sulla buona strada per arrivare pronti all’inizio del campionato fissato per il giorno 8 dicembre.

Per quanto riguarda l’Under 16 la Federazione ha proprio ieri comunicato la composizione dei gironi della prima fase nella quale il Basketorre dovrà affrontare Athletic System San Giorgio, Sporting Portici, Tilgher Ercolano, Tiger Saviano, Kouros Napoli, Napoli Basket Academy, in un torneo che si preannuncia fin da subito estremamente impegnativo. “E’ senz’altro un girone difficile – commenta il DS Betteghella – tra l’altro quest’anno l’under 16 non prevede la classica divisione in tre diversi livelli ed è stato creato un unico campionato, ma ci fa piacere comunque poterci misurare con squadre forti per far crescere e migliorare i nostri ragazzi e siamo convinti inoltre di avere le carte in regola per ben figurare”.

Test molto incoraggiante anche per l’Under 14 (2008/2009/2010) che contro i pari età del Volla ha mostrato un buon amalgama e una discreta qualità di gioco.

Grande festa anche per i piccoli del settore minibasket che hanno vissuto un simpatico gemellaggio con gli amici di Boscoreale, mettendo in campo gioia, entusiasmo e voglia di divertirsi. Tante partitine appassionanti nelle quali i miniatleti torresi hanno saputo mettere a frutto gli insegnamenti dello staff tecnico biancoblu.

Buone notizie anche dai tanti atleti di scuola Basketorre che adesso giocano in prima squadra in società “amiche”: in particolare Davide Vecchione è stato determinante nelle due vittorie consecutive dello Sporting Portici nel campionato di serie C Silver, con l’ulteriore soddisfazione per il ”cecchino” oplontino del momentaneo secondo posto nella classifica cannonieri del torneo.