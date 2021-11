A cura della Redazione

Sesta vittoria in campionato su sette gare per la Givova Fiamma Torrese. La formazione di Torre Annunziata vince 3-1 contro San Salvatore Telesino e consolida il secondo posto nella classifica del girone F del campionato di Serie B1 femminile.

Inizio sprint di Francesca Figini, muro punto e schiacciatona che infiammano il PalaPittoni: 2-0. La Forex Olimpia Volley San Salvatore Telesino reagisce e si porta sul 4-9. Coach Salerno chiama il time out per dare indicazioni al suo team. Al rientro è tutta un’altra Givova Fiamma Torrese, Boccia e Campolo on fire: è 10 pari. Super difesa di Tardini in bagher sulla diagonale potente e precisa delle ospiti! Figini chiude la porta: altro muro punto per la centrale di Saronno. Allunga la Forex: 14-20. Due volte Capitan Boccia a piegare le mani del muro: 16-20 al PalaPittoni. Che colpo di Campolo che, da sotto rete, sorprende la difesa avversaria e firma il punto del 18-21! Vujko, di potenza, per il 20-23. Il set si chiude sul 21-25 per la Forex.

Il secondo set si apre con la Givova Fiamma Torrese avanti: prima De Luca Bossa, poi Figini a punto, tra gli applausi del PalaPittoni. Prisco boom, due punti della nostra numero 2 fissano il risultato sul 9-8. Ancora Vujko, muro punto che vale il 10-8. Il match si accende, ancora l’italo croata protagonista del secondo set, ma le ospiti non ci stanno e reagiscono: 14 pari. La pipe di Boccia è indifendibile: la GFT si porta sul 16-15. Ace di Figini, al PalaPittoni comanda la Fiamma: 20-17! Boccia stacca in alto e schiaccia splendidamente: 24-19! Il secondo set è nostro: 25-20.

Partita splendida al PalaPittoni, caratterizzata da giocate di livello, come il tocco morbido di Capitan Boccia in apertura di set. Grinta e carattere da vendere per De Luca Bossa che firma il muro punto! La diagonale di Campolo è da applausi, il muro vincente di De Luca Bossa idem. Fiamma Torrese travolgente: 10-4! Altra gran difesa di Skeggia Tardini, Campolo attacca ed è 13-5 al PalaPittoni. Prisco mette giù una super schiacciata, tra gli applausi scroscianti dei tanti tifosi presenti sugli spalti. La Fiamma prende il largo, 22-12 il parziale del terzo set. Bomba di Campolo, che, in schiacciata firma il 23-13. Ace di De Luca Bossa che chiude il set: 25-13!

Inizio di quarto set combattuto punto su punto: 8 pari al PalaPittoni. Non molla mai la squadra di Coach Salerno: scambio lunghissimo, che si conclude con il punto di Boccia che vale il vantaggio: 10-9. “Nunzia è tua”, chiama Coach Salerno e Campolo la accontenta con un muro punto da applausi. Si va al time out avanti 15-13. L’ace di Vujko è magistrale, più 4 per la GFT. Vola Tardini per difendere su una schiacciata potente della Forex Olympia Volley, arriva il punto del 19-14. Eccezionale Figini che non alza un muro ma una muraglia cinese e allunga il vantaggio. La Forex non passa più, chiedere a Prisco per info: muro del nostro opposto e risultato sul 23-15. Finisce 25-17. Game over al PalaPittoni: questa Givova Fiamma Torrese sa solo vincere!