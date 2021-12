A cura della Redazione

​La Givova Fiamma Torrese ritorna sconfitta cade al tie-break, 3-2 per Desi Volley Palmi. Una partita molto combattuta che ha visto il Desi Volley rimontare 2 set alle oplontine per poi aggiudicarsi il match all'ultimo respiro.

LA GARA - Inizio di set equilibrato, poi la Givova Fiamma Torrese si porta avanti 4-8, grazie ai tre aces di Marianna Vujko. La schiacciata di Campolo ed il primo tempo di Figini fissano il punteggio sul 7-11: fuoco e Fiamma a Polistena! Il sestetto capitanato da Boccia gioca meglio, inducendo Desi Volley Palmi a più di un errore: risultato sul 12-19 per le torresi. Alice De Luca Bossa disegna, Figini ci mette la firma con una fast che non lascia scampo alla difesa di casa. Boccia svetta e schiaccia di precisione e potenza, dilaga la Fiamma: 14-22. Ancora l’accoppiata De Luca Bossa-Figini all’attacco: la palleggiatrice alza per la centrale di Saronno che mette a referto un punto con un attacco no look. Finisce 17-25.

All’alba del secondo set Coach Salerno chiede alle sue ragazze di aumentare i giri del motore. Sale in cattedra Capitan Maria Boccia, con una parallela vincente ed un pallonetto di astuzia. La GFT colpisce ancora con le sue centrali: fast da applausi per l’italo croata Vujko. 13-18 il parziale del secondo set. Ancora la numero 4 a punto, con una delle sue consuete schiacciate: 17-23. Dominio Fiamma, che vince anche il secondo set: 19-25!

Tardini difende bene sulla battuta delle padrone di casa, la Fiamma ricostruisce e va a punto. Figini, in battuta, gioca con il net e allunga il vantaggio. Muro punto per Vujko che, insieme ad Alice De Luca Bossa, ha alzato la saracinesca e da quelle parti non si passa! 6-11 per Prisco e compagne. Continua il dominio di Campolo & Co., è proprio la schiacciatrice a regalare spettacolo con la schiacciata del 13-16. Finale di set combattuto, giocato su scambi lunghissimi: Fiamma avanti 17-20. Desi Volley Palmi agguanta il pareggio due volte, 21 pari a Polistena. Boccia attacca a tutto braccio e riporta avanti la sua Givova Fiamma Torrese. Terzo set infinito, siamo sul 25 pari. Arriva la pipe vincente di Boccia e l’ennesimo pareggio di Palmi, che poi vince il set 28-26.

Giovanna Prisco, schiacciata di cattiveria e potenza indifendibile per Desi Volley. Skeggia Tardini difende sulle battute a tutto braccio di Desi Volley ed il muro a due, De Luca Bossa-Vujko, fa il resto: 5-4 per le gialle. Inizio di quarto set avvincente, con la Fiamma che si trova a rincorrere. Figini mette la freccia e sorpassa: 6-7 a Polistena. Sorpasso e contro sorpasso, la diagonale di Prisco vale il 10 pari. Desi Volley Palmi avanti 18-16, la GFT reagisce con il tocco morbido di Campolo e la bomba di Vujko: 22 pari. 25-23, il quarto set è delle padrone di casa.

Parte forte la Desi Volley Palmi in avvio di quinto set, 5-1. La Givova Fiamma Torrese tenta di ribaltare il parziale del tie-break ma, dopo l’interruzione per mancanza di energia elettrica, il match si chiude con il 15-12 delle padrone di casa.