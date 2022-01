A cura della Redazione

Napoli falcidiato dal Covid. Positivo anche l'allenatore azzurro Luciano Spalletti. Lo comunica il club.

"Al termine dell'elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti - si legge in una nota -. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo".