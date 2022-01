A cura della Redazione

Zielinski, Lobotka e Rrahamani sono i 3 calciatori del Napoli che la ASL NA 2 ha bloccato per via dei contatti stretti avuti con persone contagiate dal Covid.

Una decisione clamorosa, dal momento che i 3 erano già partiti per Torino e avrebbero dovuto scendere in campo nell gara contro la Juventus del 6 gennaio.

I calciatori in questione devono osservare la quarantena, in quanto non hanno ricevuto la terza dose di vaccino o la seconda da meno di 4 mesi.

Cosa accadrà ora? Tra i convocati per la sfida allo Stadium, oltre ai 3, ci sono altri 16 calciatori, di cui 4 provenienti dalla Primavera. Resterebbero dunque 13 i giocatori di movimento a disposizione.