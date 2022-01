A cura di Domenico De Vito

Centesimo gol su azione di Ciro Immobile con la maglia della Lazio, senza calci di rigore, e sesta volta consecutiva che il bomber di Torre Annunziata tocca quota 15 gol in serie A, come Salah e Lewandowski in Europa.

In corso la partita tra Inter e Lazio. Il primo tempo è terminato con il punteggio di 1 a 1. Al gol di Bastoni (30'), è seguito quello di Immobile (35').