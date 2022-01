A cura della Redazione

Luciano Spalletti è negativo al coronavirus. L'allenatore del Napoli potrà dunque sedere oggi in panchina nella sfida al Maradona tra i partenopei e la Sampdoria.

Dopo la positività di Zielinski, che non sarà del match, giunge però un'altra buona notizia. È guarito dal coronavirus Osimhen, che presto farà rientro in Italia.

Out per la sfida con i blucerchiati i positivi Mario Rui, Lozano, Zielinski, Malcuit, Meret. Impegnati in Coppa d'Africa Koulibaly (tra l'altro anche lui contagiato), Ounas e Anguissa. Torna invece a disposizione Fabian Ruiz dopo l'infortunio.