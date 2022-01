A cura della Redazione

Campionato di pallavolo femminile fermo causa emergenza Covid. La Givova Fiamma Torrese continua ad allenarsi in vista del prossimo match, che al momento non si sa quando verrà disputato.

Coach Adelaide Salerno è intervenuta ai canali ufficiali del Club per fare il punto della situazione.

La squadra come sta vivendo questo periodo di stop al campionato causa Covid?

“In questo momento non è facile allenarsi, mantenere la concentrazione e programmare. La pandemia ci costringe a fare quarantena, quindi stop e riprese continue: non si riesce a lavorare bene”.

Dopo un avvio strepitoso di stagione, nel mese di dicembre sono arrivate prestazioni meno positive: c’è voglia di rivalsa?

“Detto questo, non so cosa ci aspetta ma sicuramente il cuore c’è”.

Siamo al giro di boa della stagione, quale team ti ha colpito di più?

“Non c’è una squadra che mi ha colpito più delle altre perché sono tutte competitive”.

Diamo un occhio al settore giovanile, facciamo un punto della situazione sulla crescita delle giovani "fiamme".

“Il settore giovanile era in piena crescita e mi dispiace che siamo stati costretti a fermarci: non c’è continuità, siamo alle prese con due anni e mezzo di stop continui per queste giovani ragazze. Ma bisogna pensare prima alla salute”.