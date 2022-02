A cura della Redazione

Prima gara casalinga e primi due punti in campionato per il gruppo Under 14 del Basketorre. Dopo il passo falso all’esordio in casa della Partenope, gli oplontini si riscattano superando non senza difficoltà un coriaceo Ischia. Primo quarto arrembante dei torresi che difendono con energia e sfruttano la superiore velocità in contropiede, il secondo quarto mostra maggior equilibrio con gli isolani che trovano continuità realizzativa facendo valere la maggiore prestanza sotto i tabelloni. Nella seconda metà di gara il divario le due squadre aumenta progressivamente, gli ospiti calano visibilmente alla distanza e i biancoblu dilagano fino al più venti finale.

Ottima la prova del collettivo con tutti gli atleti impiegati che hanno fornito un valido apporto, su tutte spiccano le prestazioni di Olmo (22 punti ), Violante ( 20) e Leone ( 13) . “Siamo davvero soddisfatti della partita di oggi – commenta coach Vecchione - i ragazzi si sono lasciati alle spalle le incertezze e i timori della partita di Napoli e hanno espresso un basket piacevole. C’è senz’altro ancora molto da lavorare ma possiamo dire di essere sulla buona strada”

Prossimo impegno per la formazione Under 14 lunedì prossimo sul difficile campo di Cercola.

Sfortunata la partita dell’Under 16 che perde negli ultimi 30 secondi un match condotto fin dall’inizio. Gli oplontini, opposti al forte Portici, dai cui erano stati sconfitti pesantemente all’andata, sfoderano una prestazione grintosa con sprazzi di ottimo basket.

I primi quarti sono caratterizzati da un dominio assoluto degli oplontini, che raggiungono un vantaggio in doppia cifra guidati da Mautone e Palmieri in grande serata ben supportati da Malacario e Scognamiglio. Nella seconda parte del match gli ospiti si risvegliano e cominciano a colmare il divario nel punteggio. Nel quarto finale i torresi faticano a trovare la via del canestro e nel convulso finale vengono agganciati e superati dai Porticesi.

“Sconfitta che lascia l’amaro in bocca - è il commento di coach Passeggia - anche se rispetto al match di andata abbiamo mostrato progressi evidenti, continuiamo comunque a impegnarci consapevoli di potercela giocare con chiunque”.