Grande attesa per il posticipo delle 19 che vedrà il Napoli impegnato nella trasferta all’Unipol Domus di Cagliari.

In caso di vittoria, gli azzurri potrebbero scavalcare l’Inter, uscito sconfitto per 0-2 nella gara interna con il Sassuolo, e raggiungere il Milan in vetta alla classifica a quota 56 punti (i rossoneri hanno pareggiato 2-2 contro la Salernitana).

Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte una squadra imbattuta da tre turni consecutivi, in un ambiente che si annuncia particolarmente ostile, come accade di consuetudine quando gli azzurri sfidano i rossoblù.

Cagliari. Walter Mazzarri dovrà fare a meno di Lovato, infortunatosi nella gara contro l’Empoli. In difesa vivi i ballottaggi tra Altare e Ceppitelli e Carboni e Obert. A centrocampo dubbio Marin, che a causa di una gastroenterite ha saltato gli allenamenti di giovedì e venerdì. Se il rumeno non dovesse recuperare, spazio a Baselli che completerà il reparto con Grassi e Deiola. Sulle fasce agiranno Bellanova e Dalbert.

Davanti è testa a testa tra Pereiro e Keita Balde (con il primo leggermente avanti nelle gerarchie) per affiancare l’inamovibile Joao Pedro. Non al meglio l’ex Pavoletti, che però proverà a stringere i denti e ad accomodarsi almeno in panchina.

Probabile formazione (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Altare, Ceppitelli; Bellanova, Grassi, Deiola, Baselli, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro.

Napoli. Emergenza per Luciano Spalletti che dovrà fare di Lozano, Politano, Stanley Lobotka e Anguissa. Fuori causa anche Lorenzo Insigne a causa di un affaticamento muscolare. Sono da valutare, inoltre, le condizioni di Fabian Ruiz uscito malconcio dalla sfida di giovedì al Camp Nou. Se l’andaluso non dovesse farcela, probabile l’impiego di Mario Rui a centrocampo in coppia con Demme, con Juan Jesus che andrebbe ad occupare la corsia sinistra. Osimhen non sta benissimo, al suo posto potrebbe guidare l’attacco uno tra Petagna e Mertens (con il primo favorito). Salgono le quotazioni di Adam Ounas che completerebbe il terzetto di uomini alle spalle della prima punta con Elmas e Zielinski. Tra i pali torna David Ospina.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, J. Jesus; Demme, Mario Rui; Ounas, Zielinski, Elmas; Petagna.

ARBITRO: Sozza

ASSISTENTI: Meli-Tegoni

QUARTO UOMO: Marchetti

VAR: Valeri

AVAR: Raspolini

Diretta streaming su DAZN alle ore 19