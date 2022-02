A cura di Domenico De Vito

Ciro Immobile, il bomber di Torre Annunziata, entra ancor di più nella storia della Lazio.

Con il gol messo a segno poco fa contro i portoghesi il centravanti biancoceleste raggiunge Simone Inzaghi in vetta alla classifica marcatori dei giocatori che hanno segnato più gol nelle competizioni europee con la maglia della Lazio.

La rete siglata contro il Porto è la numero 20 di Immobile con la prima squadra della capitale in Europa. Sotto di loro ci sono Pavel Nedved e Tommaso Rocchi a quota 12, Giorgio Chinaglia e Libor Kozak a quota 11 e Casiraghi con 10 reti. Di questi 20 gol, Immobile ne ha segnati 5 in Champions League e 15 in Europa League.