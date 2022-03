A cura della Redazione

Ritmo e divertimento caratterizzano il primo set della sfida del PalaRea tra Arzano e Givova Fiamma Torrese.

Le oplontine passano subito in vantaggio, poi subiscono la rimonta delle padroni di casa: 12-8. Capitan Boccia dà la scossa alle sue attaccando a tutto braccio: mani out, vale il nono punto delle torresi. Arzano Volley allunga il parziale, è 18-10 al PalaRea. De Luca Bossa alza all’indirizzo di Vujko che attacca in parallela e mette a terra l’undicesimo punto del team di coach Salerno. Due diagonali potenti di Campolo ad accorciare le distanze, siamo sul 20-14. Fast di Figini, che vale il 23-15. Il set è delle padrone di casa: 25-15.

Inizio di secondo set che sorride ad Arzano, 9-3. Figini vuole invertire il trand e mette a referto un punto attaccando in primo tempo. Prisco svetta e fissa il punteggio sull’11-6. La Fiamma Torrese attacca forte con Boccia e si porta a -4. Vujko boom, due fast vincenti per la centrale italo croato, che trasforma in oro l’ottima assistenza di De Luca Bossa. Prisco attacca da posto 4 e firma il dodicesimo punto oplontino, ma Arzano è ancora avanti. Le padrone di casa battono in maniera potente, Skeggia Tardini fa buona guardia e, in bagher, cancella un punto già fatto. Campolo gioca in parallela e firma il 24-17. Il set si chiude sul 25-17.

Tocco morbido di Prisco che, in equilibrio precario, beffa la difesa arzanese all’alba del terzo set. Vujko di potenza e cattiveria agonistica: è 8-6 al PalaRea. Arzano allunga il parziale, 18-7. Coach Salerno chiama il time out per riordinare le idee e dare nuove indicazioni alle sue giocatrici. Muro punto di Nunzia Campolo che esulta e cerca di dare la scossa alle compagne. Siamo sul 18-10. Ancora punto per la numero 1: GFT a -7. Figini alza il muro e accorcia ulteriormente le distanze: 19-14. Grande schiacciata di Capitan Boccia, su cui nulla può la difesa arzanese: -5. Da applausi la difesa di Tardini, la Fiamma ricostruisce e arriva l’attacco vincente di Campolo in pipe: 22-17. L’Arzano Volley chiude la partita sul 25-20.

La Givova Fiamma Torrese resta la regina dei derby in Campania, avendo vinto 3 dei 4 scontri diretti. Testa alla prossima sfida, in casa, contro la Desi Volley.