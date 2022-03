A cura della Redazione

Al “Maradona” il Napoli di Luciano Spalletti ospita l’Udinese. Azzurri reduci dalla convincente vittoria di domenica scorsa al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona per 2 a 1 grazie ad una doppietta di Osimhen. I friulani, invece, sono stati beffati al 94’ da un rigore di Pellegrini che ha regalato il pareggio ai giallorossi.

Il Napoli ha bisogno di tornare a fare risultato pieno tra le mura amiche: infatti l’ultima vittoria in casa risale allo scorso 23 gennaio, quando gli azzurri hanno sconfitto per 4-1 la Salernitana. L’Udinese, dal canto suo, è una squadra in salute, come testimoniano i quattro risultati utili consecutivi ottenuti contro Lazio, Milan, Sampdoria e Roma.

Fischio d’inizio oggi alle ore 15.

Napoli. Modulo che vince non si cambia. Luciano Spalletti si affiderà nuovamente al 4-3-3: l’unico avvicendamento nell’undici titolare rispetto alla gara di Verona è quello tra Lozano e Insigne, con il capitano che tornerà a sistemarsi sulla corsia di sinistra al posto del messicano. Per il resto, la formazione è praticamente fatta: difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo confermato il terzetto composto da Anguissa, Lobotka e Fabian Ruiz (ancora panchina per Zielinski). In avanti, a sostegno di Victor Osimhen, ci saranno Insigne e Matteo Politano. Tra i pali Ospina.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Insigne, Osimhen, Politano. All. Spalletti

Udinese. Gabriele Cioffi si affida al classico 3-5-2. A difendere i pali dei friuliani ci sarà Silvestri, mentre il terzetto di difesa sarà composto da Becao, Pablo Marì e Zeegelaar, con quest’ultimo in vantaggio su Nuytink per sostituire lo squalificato Nahuel Pérez. Sulle corsie esterne del centrocampo confermati Molina e Udogie, mentre le mezz’ali saranno il Tucu Pereyra e Walace, con Arslan in mezzo che questa volta dovrebbe essere preferito a Makengo. In attacco tandem composto da Beto e Deulofeu.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Arslan, Walace, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

ARBITRO: Fourneau

ASSISTENTI: Baccini e Cecconi

IV: Cosso

VAR: Nasca

AVAR: Vivenzi

Diretta tv e streaming alle ore 15 su DAZN; diretta radiofonica su Radio KissKiss Italia/Napoli.