A cura della Redazione

L'Italia perde nella semifinale playoff delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

Finisce 1-0 per la Macedonia del Nord a Palermo, il gol arriva allo scadere dei 90 minuti (al minuto 92) con Trajkowski, nell'unico tiro in porta dei macedoni.

Non è che, però, l'Italia - ovvero i campioni d'Europa in carica - abbia fatto più di tanto per vincere. Qualche potenziale occasione non sfruttata sotto porta, con il solo Berardi là davanti a provarci. Non pervenuti Immobile ed Insigne. Scarso anche l'apporto dei centrocampisti, con Verratti l'unico apparso veramente in partita.

In finale, la Macedonia se la giocherà con il Portogallo, vittorioso per 3 a 1 con la Turchia.

Per gli azzurri un'altra eliminazione dopo quella di 4 anni fa, quando non fu staccato il pass per Russia 2018.

È ancora una volta la sconfitta del sistema calcio italiano. O, per meglio dire, un vero e proprio fallimento.