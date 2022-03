A cura della Redazione

Per la Nazionale Italiana di calcio è giunto il momento della verità. Questa sera, alle ore 20,45 al “Renzo Barbera” di Palermo, Italia e Macedonia del Nord si giocheranno un posto per accedere alla finale playoff del Gruppo C, valida per la qualificazione ai mondiali in Qatar tra novembre e dicembre.

Chi uscirà vittorioso dalla semifinale, incontrerà martedì 29 marzo una tra Portogallo e Turchia. Se per l’Italia sarebbe un’ecatombe sportiva restare fuori dal secondo Mondiale consecutivo dopo quello di Russia 2018, per i macedoni la gara di questa sera rappresenta a tutti gli effetti un appuntamento con la storia. Infatti, la nazionale allenata da Milevski non è mai stata così vicina alla conquista di un pass Mondiale.

Italia. Mancini deve rinunciare a Scamacca. L’attaccante del Sassuolo ha accusato un fastidio muscolare dopo l’ultimo allenamento, e il ct azzurro è stato costretto a toglierlo dalla lista dei 23 convocati. Con i difensori bianconeri Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non al meglio della condizione, al centro della retroguardia verranno impiegata la coppia inedita Mancini-Bastoni. Sulla corsia destra, al posto di Di Lorenzo, agirà Alessandro Florenzi, mentre a sinistra toccherà ad Emerson Palmieri. Il terzetto di centrocampo sarà composto da Barella, Jorginho e Verratti. A guidare l’attacco sarà Ciro Immobile, supportato da Insigne e Berardi. In porta Gigio Donnarumma.

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi. Ct Mancini.

Macedonia del Nord. Milevski deve rinunciare ad Elmas, che ha rimediato un’ammonizione nella gara del girone contro l’Islanda. Il ct dei macedoni si affiderà al 4-3-3: la difesa sarà composta da Ristovski, Velkovski, Musliu e Alioski. Il centrale di centrocampo sarà Bardhi, con Ademi e Nikolov che agiranno da mezz’ali. Davanti spazio a Churlinov e a Trajkovski (vecchia conoscenza del calcio italiano), mentre la prima punta sarà Milan Ristovski. Tra i pali Dimitrievski.

Probabile formazione Macedonia del Nord (4-3-3): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Ademi, Bardhi, Nikolov; Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski. Ct Milevski.

Arbitro: Turpin (FRA)

Assistenti: Danos-Gringore

IV: Bastien

Var e Avar: Brisbard-Willy

Diretta tv alle ore 20,45 su Rai 1