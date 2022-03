A cura della Redazione

Parte forte il sestetto di Coach Salerno, avanti 4-2. La premiata ditta De Luca Bossa-Vujko mette a segno il settimo punto: la palleggiatrice alza per la centrale che attacca in fast e scatena l’entusiasmo dei tifosi presenti al PalaPittoni. Inizio di set combattuto, si va sull’8 pari. Prisco svetta e colpisce di potenza: 10-8 per GFT! Attacca la parallela la nostra attaccante con il numero 2 sulle spalle e va a punto. Ace di Campolo e vantaggio +3 per Torre Annunziata. Due primi tempi vincente di fila per Figini, su cui la difesa di Terrasini non può nulla. Cinema al PalaPittoni, Capitan Boccia attacca in diagonale tra gli applausi dei supporters: 15-10. Murata di Vujko per il sedicesimo punto del set. Nuova parità, 17-17, con il team di Terrasini che non demorde. Tutta la potenza e la cattiveria agonistica della “Special One” Campolo nella schiacciata del nuovo vantaggio: 19-18. Gran difesa volante, ad una mano, di Skeggia Tardini, la Fiamma ricostruisce e va a punto. Prisco on fire: attacco sulla linea e Fiamma avanti 24-20. Boccia e Vujko abbassano la saracinesca, da lì non si passa: 25-20, il primo set è nostro.

Si scrive Campolo, si legge ace: altro punto in battuta per la numero 1 in apertura di secondo set. Siamo sul 3 pari. Precisione e potenza, l’attacco di Giovanna Prisco è indifendibile! Boccia in pallonetto fa il resto. Fiamma avanti 5-3. Mamma mia, Giovanna Prisco! Battuta ad effetto del nostro opposto, che vale il 7-4. Palla a Vujko e ci abbracciamo: altra fast vincente della centrale italo-croata. Duo Rent Terrasini accorcia le distanze e sorpassa: 11-14. Le battute di Campolo sono semplicemente illegali oggi: che potenza e che precisione per la nostra esperta schiacciatrice! La Fiamma si porta a -2. Terrasini allunga le distanze, vantaggio 17-22. Altra gran difesa di Tardini che è reattiva sull’attacco potente di Terrasini. Il set è delle ospiti: 18-25.

In apertura di set, vola Tardini su un attacco corto del team ospite. Terrasini parte forte, 2-6. Capitano mio Capitano, Boccia accorcia le distanze in diagonale: 5-6. Che carattere Figini e compagne, che la ribaltano: 11-9. Divieto d’accesso, a muro non si passa: punto di De Luca Bossa: 13-9. Bum, bum, Campolo: comanda la Givova Fiamma Torrese al PalaPittoni. Prisco firma il 15-10. Tutti in piedi per Figini: primo tempo strepitoso della centrale di Saronno. Il taraflex di Torre Annunziata è il giardino di casa Prisco: va in alto e colpisce senza lasciare scampo alla difesa di Terrasini, punto del 17-12. Ritornano in gara le ragazze in maglia fucsia, gap ridotto a -1. Tardini e compagne allungano nuovamente: +3. Campolo attacca due volte di potenza, apre le mani del muro e fissa il punteggio sul 23-19. 25-20, il terzo set è nostro!

Fiamma sprint in avvio di quarto set, travolta Terrasini: 6-3. Ancora Tardini, in bagher, attentissima sull’attacco ospite. Dare la palla a Vujko è sempre una buona idea: 9-5 per GFT. Maria Boccia sale in cattedra, attacco in pipe e decimo punto del set. Con le mani, ciao ciao: muro punto di Campolo! C’è una sola squadra in campo, Figini macina punti ed il team di Coach Salerno vola a +5. Bocccia è una sentenza quando schiaccia di potenza: 16-10. “Core de Roma” De Luca Bossa attacca in seconda e firma il punto del +7. Per gli effetti speciali chiedere a Vujko, ace spettacolare per la numero 3. Fast and Figini al PalaPittoni: 20-12! Che fenomeno Nunzia Campolo: svetta e attacca in diagonale profonda, +9. Attacca forte Terrasini, Skeggia Tardini tira su, in bagher, cancellando un punto già fatto. Pallonetto spinto di Boccia, da università della pallavolo: 23-14! Finisce 25-16. Game over al PalaPittoni!

Al PalaPittoni di Torre Annunziata abbiamo vissuto un gran pomeriggio di sport. Al microfono, al posto del nostro Ginetto Scarciello, c’è stato un personaggio storico della pallavolo campana, già dirigente del Centro Ester, Giorgio Tarallo. Spettacolo sia in campo che sugli spalti, con la coreografia organizzata dal gruppo Old Style, a cui va il ringraziamento societario per il supporto costante.