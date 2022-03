A cura della Redazione

Entusiasmante percorso in campionato per il gruppo Under 14 del Basktorre, che mette in fila tre vittorie consecutive e si affaccia prepotentemente ai piani altri della classifica.

Dopo il successo, meno facile del previsto, con il fanalino di coda Sales Vomero, i biancoblu in settimana hanno superato il Napoli Basket al temine di un match senz’altro più complicato di quanto non racconti il + 19 finale: dopo la fiammata iniziale degli ospiti, gli oplontini hanno comunque condotto per tutto l’incontro, rintuzzando i tentativi di rimonta dei combattivi napoletani.

Ma la vera impresa dei ragazzi di Davide Vecchione si è concretizzata domenica mattina nell’incontro con il forte Barra che si è presentato a Torre Annunziata da capolista imbattuto del girone. I piccoli biancoblu cominciano contratti la partita poi, dopo aver messo a segno i primi punti, acquistano coraggio e si riportano prontamente in partita ribattendo, colpo su colpo, ai quotati avversari.

Sul finale del secondo quarto un allungo dei barresi sembra fiaccare i cangurotti che vanno all’intervallo sotto di sette lunghezze. Il coach, nella pausa, è bravo a riannodare i fili della fiducia e della convinzione e nella seconda metà del match la musica cambia: il Basketorre colma immediatamente il divario e prende decisamente il controllo della partita, gli ospiti si disuniscono e l’ultimo periodo diventa un monologo torrese fino al 56-42 finale.

Successo di prestigio per i biancoblu con dedica speciale alla responsabile Iolanda Tessitore per il compleanno. Menzione speciale per il top scorer Cardoncello (28 punti), ben coadiuvato da Di Matteo, Olmo, Violante e Leone, ma i complimenti vanno senz’altro a tutto il gruppo, compatto e unito nelle difficoltà, nel quale ogni elemento chiamato in campo fornisce il proprio valido contributo.

Tre successi di fila anche per l’Under 16 che si rilancia nella lotta per la qualificazione alla seconda fase: dopo i successi quasi scontati con Saviano ed Ercolano, i ragazzi di coach Pasquale Passeggia hanno conquistato lo scontro diretto con il Napoli Basket. Match dai due volti nel quale Palmieri e compagni sembravano avviati a un facile successo ma sono poi calati clamorosamente nella seconda parte di gara, consentendo il rientro degli ospiti che hanno avuto allo scadere il tiro della vittoria, con il ferro che, fortunatamente, ha allontanato l’incubo di una sconfitta beffarda.

Ai nastri di partenza sia il torneo Under 15 (per i nati nel 2007) che vedrà il primo impegno del Basketorre sabato prossimo in trasferta a Napoli, sia il Trofeo Esordienti (2010) che vedrà i piccoli torresi scendere in campo domenica a Vico Equense.

Prosegue a pieno ritmo l’attività del settore minibasket, reduce da un gratificante gemellaggio con il Tufano Basket Scafati, in una mattinata di partite all’insegna di allegria, divertimento e sportività.