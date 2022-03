A cura della Redazione

La Turris chiede il rinvio anche della gara contro la Virtus Francavilla, in programma giovedì 31 marzo allo stadio Liguori di Torre del Greco e valida per la 34a giornata del campionato di Lega Pro, girone C.

Il match si sarebbe dovuto disputare già domenica scorsa, ed era già stato rinviato.

In una nota, società fa sapere che "all’esito dei nuovi test effettuati ai soggetti del gruppo squadra risultati positivi al Covid, non sono state riscontrate negativizzazioni tra i calciatori interessati che restano, dunque, in isolamento. Alla luce del numero di positivi tuttora rilevato all’interno del solo “gruppo atleti”, la società, in ottemperanza alle prescrizioni del comunicato Lega Pro, si è attivata per richiedere il rinvio anche del recupero di campionato Turris-Virtus Francavilla fissato per giovedì 31 marzo".

Stando così le cose, quindi, restano 11 i tesserati ancora positivi al coronavirus.

AGGIORNAMENTO - ARRIVA LA COMUNIAZIONE UFFICIALE DELLA LEGA PRO: LA GARA E' STATA RINVIATA A MERCOLEDì 13 APRILE ALLE ORE 14.30