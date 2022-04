A cura della Redazione

Ci siamo! Tutto pronto per la finalissima di Coppa Campania Femminile tra Ancis Villaricca e Oplonti Volley. Una gara programmata, inizialmente, per lo scorso 8 gennaio, poi rinviata a causa della pandemia da Covid 19.

E ora, man mano che passano le ore, l’adrenalina cresce sempre di più per una gara, tra le due formazioni più forti della Serie C (entrambe si sono classificate prime in campionato nei rispettivi gironi), che si preannuncia più entusiasmante che mai.

Una gara che, per le ragazze allenate da coach Luciano Della Volpe, ha un sapore particolare. Mai finora, infatti, una formazione vesuviana era riuscita ad arrivare a questa finalissima di Coppa Campania. E addirittura vincerla, significherebbe scrivere il proprio nome nella storia del Volley campano.

L’intero ambiente oplontino è particolarmente carico: dalle atlete allo staff tecnico, dai dirigenti ai tifosi, che non faranno mancare il loro apporto nella partitissima in programma domani sera alle 19.30 al Pala Falcone di Pomigliano d’Arco.

E’ capitan Elena Drozina a caricare le sue compagne di squadra: «Pronte per la grande sfida, non vediamo l’ora di scendere in campo per questa finale di Coppa Campania».

Una gara prevista a gennaio, poi rinviata a causa della pandemia.

«Sì - aggiunge Drozina - sono oltre due mesi che ci stiamo preparando a questa partita e ci auguriamo di poter scendere in campo con il massimo della concentrazione per portare a casa un trofeo importante, per i nostri tifosi ma soprattutto per la nostra dirigenza».