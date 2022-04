A cura della Redazione

Tempo di bilanci in casa Givova Fiamma Torrese, all’ultima curva di una stagione in cui le oplontine hanno regalato vittorie ed emozioni alla città di Torre Annunziata ed a tutti gli appassionati di volley. Ne abbiamo parlato con coach Adelaide Salerno.

Unica squadra del Sud a partecipare all’Easter Cup: è motivo d’orgoglio dopo tanti anni di duro lavoro con l’Academy?

“In verità, anni fa già abbiamo partecipato a tornei nazionali. Eravamo all’esordio a Cesenatico ed è stato bellissimo perché si respirava aria di normalità dopo il Covid. Sì, essere stati l’unica società del Sud Italia è motivo d’orgoglio”.

L'Under 16 si è classificata seconda, dimostrando talento e prospettive rosee per il futuro del club. Quanto è stato importante questo percorso per le ragazze, ma anche per la stessa Società?

“E' stata una conferma per il nostro lavoro di crescita e soprattutto per le ragazze che hanno avuto modo di confrontarsi con altre realtà fuori regione”.

I tornei sono manifestazioni sportive ma soprattutto occasione di incontro e di crescita per tutti: ne avete in programma altri?

“Queste manifestazioni sono importanti per tecnica, mentalità ma non solo. Sì, parteciperemo ad altri eventi prossimamente. In quanto responsabile tecnica del nostro settore giovanile, non posso che dirmi fiera del lavoro svolto dai tecnici Roberto Catalano e Lello Longobardi e dalle ragazze. Continuiamo così”.

Rush finale di campionato per la prima squadra, mancano due partite al termine: tracciamo un bilancio del rendimento di capitan Boccia e compagne.

“Mancano due partite alla fine del campionato. Il bilancio è positivo in quanto siamo partiti per raccogliere quanti più punti possibili ed abbiamo centrato l’obiettivo. Pur non partecipando ai play-off, vogliamo chiudere la stagione mantenendo la posizione di alta classifica. Abbiamo affrontato questa stagione con una squadra quasi totalmente nuova e, ripeto, l’obiettivo era raccogliere quanti più punti al fine di evitare il rischio play-out”.