In programma oggi alle 15 la sfida al Castellani tra Empoli e Napoli. Entrambe le squadre vivono un momento complicato: l’ultima vittoria dei toscani risale proprio al match di andata del Maradona deciso da un colpo di nuca di Cutrone. Gli azzurri, invece, hanno raccolto la miseria di un solo punto nelle ultime due partite contro Fiorentina e Roma, magro bottino che di fatto ha decretato l’addio alla corsa Scudetto.

Empoli. Mister Andreazzoli cambia quattro pedine rispetto alla sconfitta maturata alla Dacia Arena contro l’Udinese. Tornano titolari Zurkowski, dopo aver scontato un turno di squalifica, e Di Francesco che ha superato un problema fisico. A comporre il quartetto difensivo saranno Stojanovic a destra e Parisi a sinistra, mentre al centro della retroguardia agiranno Romagnoli e l’ex Sebastiano Luperto. A centrocampo, insieme a Zurkowski, confermati Asllani e Bandinelli. In attacco, a supporto di Andrea Pinamonti, agiranno Di Francesco e Bajrami.

Probabile formazione (4-2-3-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Napoli. Brutte notizie per Luciano Spalletti, che oltre agli infortunati Lobotka e Elmas, e allo squalificato Koulibaly, probabilmente dovrà fare a meno anche di Zanoli, vittima di una gastroenterite. Al suo posto Malcuit, che comporrà il reparto arretrato con Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo, spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco, resta viva l’ipotesi di un possibile impiego di Mertens dal primo minuto insieme ad Osimhen, con il passaggio al 4-2-3-1: in quel caso solo panchina per Demme. Se Spalletti decidesse di non schierare il belga titolare, a supporto dell’attaccante nigeriano giocheranno Insigne e Lozano, quest’ultimo ancora una volta preferito a Politano. Tra i pali rientra David Ospina.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Lo Cicero-Mastrodonato

IV: Colombo

VAR: Abisso

AVAR: Ranghetti

Diretta su DAZN alle ore 15. Diretta radiofonica su radio KissKiss Italia/Napoli