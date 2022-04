A cura della Redazione

Va all’Oplonti Volley gara 1 della finalissima di Serie C femminile che vale la promozione in B2. In un PalaGurgone gremito, le ragazze di coach Luciano Della Volpe riescono ad avere la meglio sul Villaricca. Ancora un 3-0, per le oplontine, che vale la 19esima vittoria in altrettante gare.

Ma in un sabato di sport e spettacolo a Torre Annunziata, il risultato agonistico passa quasi in secondo piano. Il pubblico delle grandi occasioni a cantare “Imagine” di John Lennon interpretata da Antonio, cantante torrese emergente. I bambini sfilano con le bandiere dell’Ucraina e della Pace. Uno spettacolo emozionante, prima dell’incontro, le note intonate dai supporters, telefonini accesi come fiaccole, le lacrime dei partecipanti e il lungo applauso. Attimi davvero toccanti con due squadre, Oplonti Volley e Ancis Villaricca, unite in un unico grido: “No alla Guerra”.

Per quanto riguarda la cronaca della gara, invece, ancora un 3-0 per capitan Drozina e compagne che riescono a conquistare la vittoria contro una formazione molto ostica che, sicuramente, cercherà di rifarsi in gara 2.

Momenti intensi di gara tra le due finaliste

Siamo al primo set. Dopo un inizio equilibrato, con continui cambi di palla, le Tigers ingranano la quinta e mettono a segno punto su punto. Una serie di bordate di Foniciello poi, a turno, Resia Esposito, Rendina, Sorrentino e Brunella Esposito chiudono il set sul 25-11.

Stessa trama anche nel secondo set. Bene in ricezione il libero Sabrina Lamberti che non concede nulla alle avversarie. Tutto secondo copione, così come provato durante gli allenamenti, e secondo set chiuso sul 25-8.

Nel terzo set arriva la reazione del Villaricca, che si porta addirittura in vantaggio di 4 lunghezze (8-12). Ma è qui che esce fuori il vero carattere delle Tigers che recuperano il gap iniziale e si portano avanti di due punti (14-12). Dagli spalti il coro degli ultrà che spingono l’Oplonti Volley verso la vittoria. Finisce 25-22 con la festa dei tifosi.

Ma soprattutto vince lo sport. Un manifesto affisso dalla società dell’Oplonti Volley con la scritta: “Benvenuti a Torre Annunziata alla società Ancis Villaricca e ai suoi sostenitori”, a rimarcare l’accoglienza che il club oplontino ha riservato alla squadra ospite.

L’intervista post gara al coach Luciano Della Volpe

Soddisfatto a fine gara il tecnico dell’Oplonti Volley Luciano Della Volpe, che però cerca di riportare tutti con i piedi per terra e di non lasciarsi andare ai facili entusiasmi: «Ancora una vittoria, la diciannovesima, se si considerano anche le due di coppa. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, con atlete di grande esperienza e ragazze giovani. Ci aspettavamo una partita difficile, ma siamo stati bravi ad indirizzare la partita nel modo giusto, però è solo il primo tempo di tre gare che saranno difficilissime per noi».

Cosa chiede ora alle sue atlete?

«Mi aspetto di continuare come stiamo facendo. Ci stiamo allenando veramente bene, puntiamo tutti allo stesso obiettivo e remiamo tutti dalla stessa parte, società, tifosi, addetti stampa, che lavorano tutti per far sì che questo diventi un sogno che l’Oplonti sta aspettando da tanto tempo».

Tifosi meravigliosi…

«E’ bellissimo giocare gare importanti con il tifo. Gli ultrà oplontini ci trasmettono tanta emozione, tanta forza e tanto cuore, quello che ci stiamo mettendo per raggiungere questo obiettivo importante».