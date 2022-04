A cura della Redazione

Dal 23 al 25 aprile si sono svolti a Riccione l'Open d'Italia e i CTR Games Fijlkam di karate, con oltre 1.700 partecipanti provenienti da tutto lo stivale.

In questa competizione la Asd Universal Team - CSO Arcobaleno di Rovigliano - Torre Annunziata, con sede presso la parrocchia di San Michele Arcangelo, ha partecipa all'evento con 10 atleti che hanno disputato tutti gare eccellenti, classificandosi per finali e semifinali in categorie con oltre 60 iscritti.

Nella gara di kata (forma) è arrivata ai piedi del podio nella categoria U21, disputando la finale per la medaglia di bronzo, Teresa Esposito (nella foto), studentessa del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo "Pitagora" di Torre Annunziata, che in forma perfetta, ha superato 3 incontri con una media altissima (oltre i 23 punti). La stessa ha partecipato, dopo solo un giorno, alla competizione denominata CTR GAMES, dove i migliori atleti italiani selezionati dalla Federazione, e la Nazionale in carica, si scontravano fra loro dando vita ad una gara entusiasmante ad altissimo contenuto tecnico. Anche in questa occasione Teresa ha disputato la finale per il bronzo conquistando la medaglia che l’ha ripagata di tutti i sacrifici che da anni l'atleta oplontina sta facendo, sempre seguita amorevolmente dalla famiglia.

Nel combattimento, cat. Cadetti kg 52 (kumite), invece si è distinta l'atleta Gioele Antonio Russomanno, che si è guadagnato la finale per la medaglia d'oro conquistando l'argento dopo 5 incontri al cardiopalma.

Soddisfazione per il Club Torrese che riesce ad ottenere sempre risultati agonistici lusinghieri in entrambe le specialità: forma e combattimento.