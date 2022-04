A cura della Redazione

Meravigliosa esperienza per il Basketorre che nello scorso fine settimana ha preso parte al Torneo nazionale di Vasto: i gruppi impegnati, Under 14 (2008-09), Esordienti (2010-11) e Scoiattoli (2013-14) hanno potuto vivere tre intense giornate all’insegna dello sport, della sana competizione, del confronto con realtà diverse. “E’ stato davvero importante riprendere a girare l’Italia dopo lo stop degli ultimi due anni - è il commento della responsabile Iolanda Tessitore -. I ragazzi avevano grande bisogno di socialità, di stare insieme senza troppe restrizioni, e le loro facce felici al termine della manifestazione lo confermano. In più sono esperienze che rinsaldano lo spirito di gruppo creando le migliori condizioni per la crescita umana e sportiva dei componenti”.

Le squadre del Basketorre si sono fatte valere al cospetto di compagni molto attrezzate, ma una menzione speciale va al gruppo Scoiattoli che ha mancato di un soffio la finalissima e si è poi aggiudicato il terzo posto, piazzamento comunque importante e prestigioso. “I nostri piccoli sono stati davvero bravissimi - afferma l’istruttrice Adelaide Tessitore - e abbiamo avuto la conferma che il futuro dell’associazione è senz’altro roseo, ma ciò che conta di più è che si sono divertiti e abbiano saputo vivere la competizione come gioco”.

Tornati dal torneo non c’è stato tempo di riposare, subito in calendario per l’Under 14 un impegno di campionato contro la capolista Cercola. I ragazzi di coach Vecchione, dopo l’inopinato passo falso di Ischia prima della pausa pasquale, mettono in carniere un altro successo di prestigio, prevalendo sui cercolesi al termine di un match che condotto dal primo all’ultimo minuto e che ha visto i biancoblù raggiungere anche i 20 punti di margine. Nell’ultimo quarto il tentativo di rimonta degli ospiti crea un minimo di apprensione ma gli oplontini sono bravi a rimanere lucidi e a gestire il vantaggio. Prossimo impegno già sabato 30 aprile, in quel di Napoli, ospiti del Napoli Basket.

Seconda fase in chiaroscuro per l’Under 16 che, dopo aver ceduto il passo nella prima giornata alla corazzata Napoli, cade sul campo del Sant’Anastasia al termine di un match equilibrato vinto sul filo di lana dai padroni di casa. “C’è un pizzico di rammarico per una partita che era senz’altro alla nostra portata - commenta il ds Betteghella -, in ogni caso i ragazzi hanno fornito un’ottima prestazione e forse avrebbero meritato qualcosa in più”.