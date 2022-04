A cura della Redazione

Vietato sbagliare! Una gara che può valere un'intera stagione, la trasferta di domani contro Villaricca. In palio la promozione in serie B2, vero obiettivo della Vesuvio Oplonti Volley.

Le ragazze di coach Luciano Della Volpe si presentano al big match avendo vinto tutte le gare disputate: 19 su 19 (comprese le due di Coppa Campania). Un ruolino da vera ammazza-campionato. Nell'ambiente oplontino, però, cercano di trattenere l'entusiasmo e di mantenere alta la concentrazione ribadendo che «al momento non si è vinto ancora nulla».

Di ciò ne è convinto anche il direttore generale del club di Torre Annunziata, Carmine Arpaia: «Domani ci attende una partita molto difficile, la più difficile di tutta la stagione. Abbiamo già affrontato il Villaricca e sappiamo bene che vorrà riscattare gara 1. Sicuramente le nostre avversarie ci daranno del filo da torcere. In ogni caso, la squadra si sta preparando bene per questo match con l'obbiettivo di portare a casa l'ennesima vittoria. Serve particolare concentrazione in campo, ma su questo il tecnico Della Volpe ci sta lavorando da tempo».