A cura della Redazione

Napoli-Sassuolo è uno dei due anticipi delle 15 che aprirà la 35^ giornata di Serie A (le altre gara in programma sono Cagliari-Hellas Verona, Sampdoria-Genoa e Spezia-Lazio).

Gli azzurri, reduci dalla Caporetto di Empoli, sono alla disperata ricerca dei tre punti (l’ultima vittoria risale al 19 marzo contro l’Udinese), dopo la sconfitta con la Fiorentina, il pareggio con la Roma e il tonfo al “Castellani”. Cerca punti anche il Sassuolo, reduce da due sconfitte consecutive maturate con Cagliari e Juventus, che scenderanno in campo a mente libera e senza gli assilli della classifica.

Napoli. Meret si riaccomoda in panchina dopo il clamoroso errore di Empoli. Tra i pali torna David Ospina. Spalletti recupera anche Koulibaly, che ha saltato la gara del "Castellani" per squalifica: il senegalese affiancherà Rrahmani al centro della difesa. Sulla fascia sinistra agirà Mario Rui, mentre sulla corsia opposta aumentano le chanches di rivedere Di Lorenzo dal primo minuto. In caso di forfait del terzino della Nazionale, ancora una volta spazio a Zanoli. A centrocampo spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco Osimhen sarà supportato ancora una volta da Lozano, Insigne e Mertens. Ancora panchina per Zielinski.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Insigne, Mertens; Osimhen. All. Spalletti

Sassuolo. Dionisi deve fare a meno di Traorè. Al suo posto giocherà Djuricic che torna dal primo minuto dopo sei mesi. Il reparto offensivo sarà completato da Raspadori, Berardi e Gianluca Scamacca. In difesa spazio a Chiriches e Ferrari con Muldur a destra e Rogerio a sinistra al posto dello squalificato Kyriakopulos. Centrocampo composto dagli inamovibili Maxime Lopez e Frattesi. In porta Andrea Consigli.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Djuricic, Berardi, Raspadori; Scamacca. All. Dionisi

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Mokhtar-Fiore

IV: Meraviglia

Var: Dionisi

Avar: Longo

Diretta alle ore 15 su DAZN. Diretta radiofonica su KissKiss Italia/Napoli