Giovane promessa della scherma si aggiudica il trofeo agli interregionali under 14, disputatisi domenica 1° maggio al PalaTedeschi di Benevento. Una kermesse che ha visto la partecipazione di atlete ed atleti provenienti, olter che dalla Campania, anche da Molise, Basilicata e Puglia.

Anna Marie Maisto, 12 anni compiuti a gennaio, atleta di Boscotrecase in forza al Club Scherma Salerno, vince la finale di fioretto nella categoria Giovanissime, superando con il punteggio di 10 a 5 Flavia Verri della Virtus Scherma Salento.

Il torneo era valido per la qualificazione al Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" in programma a Riccione dall'11 al 18 maggio prossimi.

Un successo, quella della schermitrice in erba vesuviana, che inorgoglisce non solo la cittadina in cui risiede (Boscotrecase) ma anche la comunità scolastica dell'Istituto che frequenta, la scuola media "Parini-Rovigliano" di Torre Annunziata.